Usain Bolt koronavirüse yakalandı
Bolt, cumartesi günü yaptırdığı yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve evinde karantinaya girdiğini Twitter hesabından paylaştı.
Ankara
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından video paylaşan 34 yaşındaki Bolt, cumartesi günü yaptırdığı yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve evinde karantinaya girdiğini söyledi.
Hayranlarına salgını ciddiye alması konusunda uyarılarda bulunan Usain Bolt, "Sevdiklerinizi güvende tutmak için, lütfen sosyal mesafe kurallarına uyun." dedi.
Bolt, 34. yaş günü için geçen cuma günü kutlama partisi vermiş ve partiye katılanların sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takmadığı videolar, sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.