Ukrayna'da kitlesel aşılamanın ikinci etabına geçildi
Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kitlesel aşılamanın ikinci etabına geçtiklerini duyurdu.
Kiev
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Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, yaptığı açıklamada, gelecek haftadan itibaren aile hekimlerinin aşılanmaya başlanacağını belirtti.
Ülkede ücretsiz ve gönüllülük esasına dayalı olan aşılama 5 etaptan oluşuyor.
İlk etapta Kovid-19 hastalarıyla ilgilenen sağlık personelinin aşılanacağı duyurulmuştu.
İkinci etapta kalan sağlık personelinin ve 80 yaş üstü kişilerin, üçüncü etapta asker, polis ve öğretmenlerin, dördüncü etapta 60-64 yaş arasındaki kişilerin ve son etapta tüm halkın aşılanacağı ifade edilmişti.
AstraZeneca aşısı kullanılarak 24 Şubat'ta kitlesel aşı çalışmalarına başlanan Ukrayna'da 92 bin 714 kişi aşılandı.
Başkentte önlemler sıkılaştırıldı
Bu arada, başkent Kiev'in kırmızı bölge statüsüne girdiği bildirildi. Bu nedenle kentte 20 Mart'tan itibaren 3 haftalığına tedbirler sıkılaştırılacak.
Ülkede, 22 Şubat'tan itibaren bölgeler, salgının durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılıyor.
Kovid-19'a karşı karantina uygulamasının 30 Nisan'a kadar uzatıldığı ülkede, bölgelerde vaka sayısına göre uyarlanmış karantina kapsamında farklı tedbirler uygulanıyor.
En sert tedbirlerin uygulanacağı kırmızı bölgede alışveriş merkezi, restoran ve kafeler kapalı olacak, ilkokul ve kreşler hariç eğitim uzaktan devam edecek.
Ülkede son 24 saatte 15 bin 850 ile 2021'in en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.