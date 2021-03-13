Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 90 bini geçti
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 228 kişi hayatını kaybetti.
Paris
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Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 25 bin 229 artışla 4 milyon 15 bin 560'a yükseldi.
Ülkede son 24 saatte 228 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle can kaybı sayısı 90 bin 146'ya çıktı.
Hastanelerde 4 bin 33'ü yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 749 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1245 artışla 271 bin 678'e ulaştı.
Yoğun bakımda bulunanların sayısı kasım 2020'den bu yana ilk kez 4 bini geçti.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 4 milyon 819 bin 924'e çıktı, bunlardan 2 milyon 219 bin 277'sine ikinci doz aşı vuruldu.
Sağlık Bakanı Olivier Veran, Kovid-19 salgının durumunun endişe verici olduğunu belirterek, "Salgının bu ritimde devam etmesi halinde gereken tüm önlemleri almak zorunda kalacağız." ifadesini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.