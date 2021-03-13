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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 90 bini geçti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 228 kişi hayatını kaybetti.

Yusuf Özcan   | 13.03.2021
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 90 bini geçti

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 25 bin 229 artışla 4 milyon 15 bin 560'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 228 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle can kaybı sayısı 90 bin 146'ya çıktı.

Hastanelerde 4 bin 33'ü yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 749 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1245 artışla 271 bin 678'e ulaştı.

Yoğun bakımda bulunanların sayısı kasım 2020'den bu yana ilk kez 4 bini geçti.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 4 milyon 819 bin 924'e çıktı, bunlardan 2 milyon 219 bin 277'sine ikinci doz aşı vuruldu.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, Kovid-19 salgının durumunun endişe verici olduğunu belirterek, "Salgının bu ritimde devam etmesi halinde gereken tüm önlemleri almak zorunda kalacağız." ifadesini kullanmıştı.

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