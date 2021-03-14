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Sağlık

Sağlık çalışanları '14 Mart Tıp Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarını andı

Sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşları için anma töreni düzenledi.

Aybüke İnal Kamacı   | 14.03.2021
Sağlık çalışanları '14 Mart Tıp Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarını andı

Ankara

Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi çalışanları, siyah önlük giyip, siyah maske takarak, salgın hastalık nedeniyle hayatını kaybeden ve şiddete maruz kalan sağlık çalışanları adına saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, Dr. Necmi Aslan ve Dr. Sinan Kakı'nın da aralarında bulunduğu 50 hekimin isminin yazılı olduğu siyah balonlar havaya bırakıldı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erden Kılıç, konuşmasında, sağlık çalışanlarının salgın döneminde en önde ve cansiparane mücadele ettiğini belirtti.

Bu süreçte 400'ün üzerinde sağlık çalışanının hayatını kaybettiğine dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti:

"Ebediyete uğurladığımız meslektaşlarımızın yokluğunun derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Bu yıl tıp bayramında onları anmak istedik. Onları rahmetle anıyoruz ve pandeminin bir an evvel son bulmasını istiyoruz. Bir hekimin yetişmesi kolay değil. Hiçbir sağlık çalışanı, şiddete maruz kalmasın. Sağlık çalışanlarının sık sık maruz kaldığı şiddet olaylarını kınayın. 14 Mart bir milat olsun."

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