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UEFA'dan Erkan Özdamar'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Erkan Özdamar, UEFA Avrupa Gençlik Ligi 1. turunda yarın Polonya temsilcisi KKS Lech Poznan'ın sahasında Fransa'nın Nantes takımı ile yapacağı maçı yönetecek.

Hilmi Sever  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
UEFA'dan Erkan Özdamar'a görev

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Polonya’nın Szamotuly bölgesindeki Amica Wronki Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Özdamar'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Anıl Usta üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Polonya Futbol Federasyonundan Piotr Idzik olacak.

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