Beşiktaş Emlakjet, Avrupa'da sezonu yarın açacak
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nda yarın İspanya'nın Joventut Badalona takımına konuk olacak.
İstanbul
Siyah-beyazlı ekip A Grubu'ndaki ilk maçına Olimpic De Badalona Salonu'nda çıkacak.
Joventut Badalona-Beşiktaş Emlakjet karşılaşması TSİ 21.15'de başlayacak.
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