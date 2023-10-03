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Beşiktaş Emlakjet, Avrupa'da sezonu yarın açacak

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nda yarın İspanya'nın Joventut Badalona takımına konuk olacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Beşiktaş Emlakjet, Avrupa'da sezonu yarın açacak

İstanbul

Siyah-beyazlı ekip A Grubu'ndaki ilk maçına Olimpic De Badalona Salonu'nda çıkacak.

Joventut Badalona-Beşiktaş Emlakjet karşılaşması TSİ 21.15'de başlayacak.




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