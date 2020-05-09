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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel: Başkanımız görevinin başındadır

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, başkan Adil Gevrek'in görevinden ayrılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Volkan Kaşik   | 09.05.2020
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel: Başkanımız görevinin başındadır

Malatya

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, başkan Adil Gevrek'in görevinden ayrılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yazılı açıklamada bulunan Hakkı Çelikel, kulüp başkanı Adil Gevrek'in istifa edeceği yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan haberleri büyük bir şaşkınlıkla gördüklerini ve bu durumun kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Malatyaspor camiasının bu tür ucuz oyunlara alet edilmesine seyirci kalmayacaklarını kaydeden Çelikel, şu görüşlerini aktardı:

"Çıkan haberlerin birileri tarafından kasıtlı olarak servis edildiği çok net bir şekilde ortada. Başkanımızın, iddia edildiği gibi istifa düşüncesi olmadığını altını çizerek belirtmek isteriz. Kulübümüz ve başkanımız Adil Gevrek bunları hak etmiyor. Evet bu sezon kimsenin istemediği bir durumdayız ve bu durum bizleri de ziyadesiyle üzüyor. Yeni Malatyaspor'a bu kadar emek vermiş ve başarılar elde etmiş bir başkan, bunları hak etmiyor. Şunu ifade etmeliyim ki başkanımız görevinin başındadır ve Yeni Malatyaspor kalan 8 haftada elinden gelen mücadeleyi verip, Süper Lig'de kalacaktır. Biz bazı mahfillerin kirli oyunlarına rağmen, takımımızın daha büyük başarılar için bu sezondan dersler çıkararak yoluna devam edeceğine yürekten inanıyoruz."

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