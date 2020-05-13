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Ukraynalı futbolcu Besedin'e dopingden 1 yıl men cezası

UEFA, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında forma giyen forvet Artem Besedin'e doping yaptığı gerekçesiyle futboldan 1 yıl men cezası verdi.

Berad Büyük   | 13.05.2020
Ukraynalı futbolcu Besedin'e dopingden 1 yıl men cezası

İstanbul

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Dinamo Kiev'in Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaştığı maç sonunda yapılan testlerde yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Artem Besedin'e 1 yıl men cezası verildiği duyuruldu.

Soruşturma açıldıktan sonra Ukraynalı oyuncu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurmadığı için kararın kesin olduğu belirtildi.

Dinamo Kiev altyapısından yetişen 24 yaşındaki oyuncu, 12 milli maçta görev aldı ve 2 gol attı.

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