Dolar
27.50
Euro
28.89
Altın
1,828.75
ETH/USDT
1,666.60
BTC/USDT
27,585.00
BIST 100
8,540.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor
logo
Spor, Basketbol

Türk Telekom Basketbol Takımı, Avrupa'da sezonu Romanya'da açacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında yarın Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yla karşılaşacak.

Erkan Tiryaki  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Türk Telekom Basketbol Takımı, Avrupa'da sezonu Romanya'da açacak

Ankara

Cluj-Napoca şehrindeki Bt-Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Geçen sezon kupada çok iyi bir performans gösteren ve tarihinde ilk kez final oynayan Türk Telekom, yeni Avrupa mücadelesinin ilk maçına Romanya'da çıkacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Bursaspor İnfo Yatırım'ı 72-68 yenen Türk Telekom, yeni başantrenörü Nenad Canak yönetiminde, yenilenmiş kadrosuyla Avrupa'da yine zirveyi hedefleyecek.

Türk Telekom, B Grubu'nda Romanya ekibinin dışında son şampiyon Dreamland Gran Canaria (İspanya), 7bet-Lietkabelis (Litvanya), Aris Midea (Yunanistan), Dolomiti Energia Trento (İtalya), Buducnost VOLI, (Karadağ), Mincidelice JL Bourg (Fransa), ratiopharm Ulm (Almanya) ve Slask Wroclaw (Polonya) takımlarıyla karşılaşacak.

Yeni formatıyla oynanacak ligde 2 grupta 10'ar takım üst tur için mücadele edecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar doğrudan çeyrek finale çıkacak. Gruplarında 3 ila 6. sıradaki 8 takım sekizli final maçına çıkacak ve çeyrek finale çıkacak 4 takım da bu maçlar sonunda belli olacak.

Sekizli final ve çeyrek final maçları tek maç üzerinden, grubu üst sırada bitiren takımların ev sahipliğinde oynanacak. Yarı final ve final maçları ise 3 galibiyet üzerinden yapılacak.

Ligde normal sezon 7 Şubat 2024'te sona erecek ve play-off'lara geçilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan ortak tatbikat
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Ertuğrul Kırık için taziye mesajı
FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturmada 9 kişi yakalandı
Gaziantep'te sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

Türk Telekom Basketbol Takımı, Avrupa'da sezonu Romanya'da açacak

Türk Telekom Basketbol Takımı, Avrupa'da sezonu Romanya'da açacak

Beşiktaş Emlakjet, Avrupa'da sezonu yarın açacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu, Larkin'in 5 maç men cezasını onadı

THY Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü

THY Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü
Erkek basketbolunda Avrupa'daki 40. Türk temsilci Manisa Büyükşehir Belediyespor olacak

Erkek basketbolunda Avrupa'daki 40. Türk temsilci Manisa Büyükşehir Belediyespor olacak
Avrupa Ligi'nin en başarılısı Obradovic

Avrupa Ligi'nin en başarılısı Obradovic
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet