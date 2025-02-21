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UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA KonfeYayınrans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Fatih Erel  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

İstanbul

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde eşleşmeler belirlendi.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçları 6 Mart, rövanşları ise 13 Mart tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Real Betis (İspanya)-Vitoria (Portekiz)

Jagiellonia (Polonya)-Cercle Brugge (Belçika)

Celje (Slovenya)-Lugano (İsviçre)

Panathinaikos (Yunanistan)-Fiorentina (İtalya)

Kopenhag (Danimarka)-Chelsea (İngiltere)

Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Djurgarden (İsveç)

Borac (Bosna Hersek)-Rapid Wien (Avusturya)

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