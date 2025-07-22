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UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu tek maçla başladı

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Kosova ekibi Ballkani, Malta temsilcisi Floriana'yı 4-2 yendi.

Mutlu Demirtaştan  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu tek maçla başladı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 2. eleme turu ilk ayağı, tek maçla başladı.

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Floriana'yı konuk eden Ballkani, karşılaşmadan 4-2 galip ayrılarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Ligde 2. eleme turu ilk ayağı, yarın ve 24 Temmuz Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Müsabakaların rövanşları ise 29 ve 31 Temmuz'da oynanacak.

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