UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu tek maçla başladı
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Kosova ekibi Ballkani, Malta temsilcisi Floriana'yı 4-2 yendi.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 2. eleme turu ilk ayağı, tek maçla başladı.
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Floriana'yı konuk eden Ballkani, karşılaşmadan 4-2 galip ayrılarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.
Ligde 2. eleme turu ilk ayağı, yarın ve 24 Temmuz Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.
Müsabakaların rövanşları ise 29 ve 31 Temmuz'da oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.