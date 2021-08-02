UEFA Avrupa Ligi play-off turu kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos'ta oynanacak.
İstanbul
UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St Johnstone takımını geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos'ta yapılacak.
Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:
Fenerbahçe - Neftçi (Azerbaycan) / HJK Helsinki (Finlandiya)
Rapid Wien (Avusturya) / Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zorya (Ukrayna)
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) / Flora (Estonya) - Royal Antwerp (Belçika)
Randers (Danimarka) - Galatasaray / St Johnstone (İskoçya)
Ferencvaros (Macaristan) / Slavia Prag (Çekya) - GNK Dinamo (Hırvatistan) / Legia Varşova (Polonya)
Olympiakos (Yunanistan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Slovan Bratislava (Slovakya)
Kızılyıldız (Sırbistan) / Sheriff (Moldova) - CFR Cluj (Romanya) / Young Boys (İsviçre)
Malmö (İsveç) / Rangers (İskoçya) - Kairat (Kazakistan) / Alashkert (Ermenistan)
NS Mura (Slovenya) / Zalgiris (Litvanya) - Sturm Graz (Avusturya)
Jablonec (Çekya) / Celtic (İskoçya) - AZ Alkmaar (Hollanda)
UEFA Konferans Ligi play-off turu kuraları
Şampiyonlar Yolu kapsamındaki eşleşmeler şu şekilde:
Mura (Slovenya) / Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Prishtina (Kosova) / Bodø/Glimt (Norveç)
Neftçi (Azerbaycan) / Helsinki (Finlandiya) - Maccabi Haifa (İsrail) / Torshavn (Faroe Adaları)
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) / Flora Tallinn (Estonya) vs Shamrock Rovers (İrlanda) / Teuta (Arnavutluk)
Riga (Letonya) / Hibernians (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Slovan Bratislava (Slovakya)
Linfield (Kuzey İrlanda) / Fola Esch (Lüksemburg) - Kayrat (Kazakistan) / Alashkert (Ermenistan)
'Ana Yol' eşleşmeleri
Ana Yol kapsamındaki eşleşmeler ise şu şekilde:
AEL Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) / Karabağ (Azerbaycan) - Breidablik (İzlanda) / Aberdeen (İskoçya)
Ujpest (Macaristan) / Basel (İsviçre) - Cukaricki (Sırbistan) / Hammarby (İsveç)
TNS (Galler) / Viktoria Plzen (Çekya) - CSKA-Sofia (Bulgaristan) / Osijek (Hırvatistan)
Paços de Ferreira (Portekiz) / Larne (Kuzey İrlanda) - Tottenham (İngiltere)
Stade Rennais (Fransa) - Rosenborg (Norveçl) / Domzale (Slovenya)
Laç (Arnavutluk) / Anderlecht (Belçika) - Vitesse (Hollanda) / Dundalk (İrlanda)
Vojvodina (Sırbistan) / LASK (Avusturya) - Galatasaray (Türkiye) / St Johnstone (İskoçya)
Kolos Kovalivka (Ukrayna) / Shakhter Karagandy (Kazakistan) - Spartak Trnava (Slovakya) / Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
Bohemian (İrlanda) / PAOK (Yunanistan) - Hibernian (İskoçya) / Rijeka (Hırvatistan)
KuPS Kuopio (Finlandiya) / Astana (Kazakistan) - Union Berlin (Almanya)
Luzern (İsviçre) / Feyenoord (Hollanda) - Elfsborg (İsveç) / Velez (Bosna Hersek)
Rakow Czestochowa (Polonya) / Rubin (Rusya) - RFS (Letonya) / Gent (Belçika)
Dinamo Batumi (Gürcistan) / Sivasspor (Türkiye) - Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan) / Copenhagen (Danimarka)
Santa Clara (Portekiz) / Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Sochi (Rusya) / Partizan (Sırbistan)
Trabzonspor (Türkiye) / Molde (Norveç) - Roma (İtalya)
Sląsk Wrocław (Polonya) / Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Rapid Wien (Avusturya) / Anorthosis Famagusta (Kıbrıs Rum Kesimi)Jablonec (Çekya) / Celtic (İskoçya) - Tobol Kostanay (Kazakistan) / MSK Zilina (SLOVAKYA)
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