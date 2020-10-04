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Simona Halep'ten Fransa Açık'a erken veda

Rumen sporcu Simona Halep, dünya sıralamasının 54. basamağındaki Polonyalı Iga Swiatek'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Yunus Kaymaz   | 04.10.2020
Simona Halep'ten Fransa Açık'a erken veda Romanyalı Simona Halep (Fotoğrafta)

İstanbul

Rumen sporcu Simona Halep, kadınlarda 1 numaralı seribaşı olduğu Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'na dördüncü turda veda etti.

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasındaki tek kadınlar 4. tur mücadelesinde, Halep ile Polonyalı Iga Swiatek karşılaştı.

Dünya sıralamasının 54. basamağındaki Swiatek, 68 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazarak kariyerinde ilk kez grand slam çeyrek finaline çıktı.

19 yaşındaki Polonyalı raket, çeyrek finalde Martina Trevisan-Kiki Bertens eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Bertens de veda etti

Hollandalı sporcu Kiki Bertens, kadınlarda 5 numaralı seribaşı olduğu Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'na dördüncü turda veda etti.

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasındaki tek kadınlar 4. tur mücadelesinde, Bertens ile İtalyan Martina Trevisan karşılaştı.

Dünya sıralamasının 159. basamağındaki Trevisan, 1 saat 35 dakika süren mücadeleyi 6-4'lük setlerle 2-0 kazarak kariyerinde ilk kez grand slam çeyrek finaline çıktı. 

26 yaşındaki İtalyan raket, kendisi gibi ilk kez grand slam çeyrek finaline çıkan 19 yaşındaki Polonyalı Iga Swiatek ile karşı karşıya gelecek.

Swiatek, bugün oynanan 4. tur maçında 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep'i 2-0 mağlup etmişti. 


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