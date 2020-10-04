Beşiktaş'tan Azerbaycan'a destek mesajı
Beşiktaş Kulübü, Ermenistan'ın saldırıda bulunduğu Azerbaycan'a destek mesajı yayımladı.
İstanbul
Beşiktaş Kulübü, Ermenistan'ın saldırıda bulunduğu Azerbaycan'a destek mesajı yayımladı.
Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Tek millet, iki devlet. Azerbaycan halkının yanındayız." ifadeleri kullanıldı.
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🇹🇷 Tek millet, iki devlet! 🇦🇿— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 4, 2020
Azerbaycan halkının yanındayız. pic.twitter.com/mIEyB5iS5x