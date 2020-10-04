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Spor, Futbol, Azerbaycan cephe hattı

Beşiktaş'tan Azerbaycan'a destek mesajı

Beşiktaş Kulübü, Ermenistan'ın saldırıda bulunduğu Azerbaycan'a destek mesajı yayımladı.

Yunus Kaymaz   | 04.10.2020
Beşiktaş'tan Azerbaycan'a destek mesajı

İstanbul

Beşiktaş Kulübü, Ermenistan'ın saldırıda bulunduğu Azerbaycan'a destek mesajı yayımladı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Tek millet, iki devlet. Azerbaycan halkının yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

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