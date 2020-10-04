Euro
9.11
Dolar
7.78
BIST 100
1,145.03
Altın
1,903.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika, Azerbaycan cephe hattı

Dışişleri Bakanlığı: Saldırılar Ermenistan’ın insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesi

Dışişleri Bakanlığından, Ermenistan'ın, Azerbaycan’ın Gence şehrine yönelik saldırılarının, Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesi olduğu bildirildi.

Gökhan Varan   | 04.10.2020
Dışişleri Bakanlığı: Saldırılar Ermenistan’ın insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesi

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarında yenilgiyle yüzleşen Ermenistan'ın, başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ederek, işgali nedeniyle çatışmalara sahne olan bölgelerin ötesinde de sivil yerleşim alanlarına saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Azerbaycan'ın tutumunu destekliyoruz"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu saldırılar, Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin ve yasa dışı işgalini sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir. Baştan beri söylediğimiz üzere Ermenistan, bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir.

Ermenistan’ın provokasyonuna gelmeyeceğini, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkını uluslararası tanınmış sınırları içinde kullandığını ve sivil halka zarar gelmemesi için mümkün olan tüm gayreti göstermekte olduğunu beyan eden Azerbaycan'ın bu tutumunu destekliyoruz."

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermeni askeri grupların, Azerbaycan'daki şehir ve köylere yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarılarak, "Ermeni askeri gruplar, Gence şehrini, Karabağ’da ise Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini topçu ve roket atışlarıyla bombalıyor. Gence’ye yönelik saldırılar, Ermenistan topraklarından yapılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 211 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'ın başkenti Tahran'da vaka artışları kısıtlamaları geri getirdi
İsrail'de karantina nedeniyle 200 binden fazla kişi işsiz kaldı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 215 bini aştı
Koronavirüsü yenip görevine dönen doktor hastalara nefes oluyor

Benzer haberler

Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail'i Ermenistan işgalinden kurtardı

Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail'i Ermenistan işgalinden kurtardı

Dışişleri Bakanlığı: Saldırılar Ermenistan’ın insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesi

Ermenistan Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı

Paşinyan popülizminin bedeli

Paşinyan popülizminin bedeli
Türkiye ve Azerbaycan dostluğu arşiv belgelerinde de ortaya çıktı

Türkiye ve Azerbaycan dostluğu arşiv belgelerinde de ortaya çıktı
Ermenistan saldırgan politikalarının bedelini ödüyor

Ermenistan saldırgan politikalarının bedelini ödüyor