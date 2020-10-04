Euro
9.11
Dolar
7.78
BIST 100
1,145.03
Altın
1,903.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Denizli'de gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Denizlispor ile İttifak Holding Konyaspor, 0-0 berabere kaldı.

Mustafa Değirmencioğlu   | 04.10.2020
Denizli'de gol sesi çıkmadı Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek / AA

Denizli

Süper Lig'in 4. haftasındaki Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor 0-0 tamamlandı.

3. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasında Shengelia, ceza sahasında kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kaldı. Shengelia'nın vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

19. dakikada Sagal'ın kullandığı köşe atışında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Kravets'in kafa vuruşunda, top auta gitti.

45+1. dakikada Skubic'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Pantilimon, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

55. dakikada Bakalorz'un korner çizgisine yakın yerden sağ köşeden ortaladığı topu kale önünde Abdülkerim Bardakcı uzaklaştırdı. 

65. dakikada Lopes'in sağ çaprazdan yaptığı ortada topla buluşan Sagal, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 

86. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Pantilimon meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 

89. dakikada Musa Çağıran'ın ceza sahasının sol çaprazında çektiği şutta, kaleci Pantilimon topu kornere çeldi.

Karşılaşma, golsüz sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 211 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'ın başkenti Tahran'da vaka artışları kısıtlamaları geri getirdi
İsrail'de karantina nedeniyle 200 binden fazla kişi işsiz kaldı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 215 bini aştı
Koronavirüsü yenip görevine dönen doktor hastalara nefes oluyor

Benzer haberler

Kasımpaşa, Bosna Hersekli futbolcu Armin Hodzic'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Bosna Hersekli futbolcu Armin Hodzic'i kadrosuna kattı

Denizli'de gol sesi çıkmadı

Yeni Malatyaspor, Ertaç Özbir'i transfer etti

Fransa futbol milli takımının efsanevi oyuncusundan ülkesine 'ırkçılık' eleştirisi

Fransa futbol milli takımının efsanevi oyuncusundan ülkesine 'ırkçılık' eleştirisi
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Semedo ile hemen hemen bütün şartlarda anlaştık

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Semedo ile hemen hemen bütün şartlarda anlaştık
Erzurumspor, Rizespor karşılaşmasında gol sesi çıkmadı

Erzurumspor, Rizespor karşılaşmasında gol sesi çıkmadı