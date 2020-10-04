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Spor

Avrupa Kick Box Şampiyonası 2022'de Antalya'da yapılacak

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nın 2022 yılında yine Antalya'da yapılacağını belirtti.

Muzaffer Çağlıyaner   | 04.10.2020
Avrupa Kick Box Şampiyonası 2022'de Antalya'da yapılacak Fotoğraf: Ümit Kahrıman / AA

Osmaniye

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Osmaniye Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen Kick Boks Kuşak Dan sınavına katılarak sporcularla bir araya geldi.

Sınav öncesi antrenör ve kick boks il temsilcileriyle bir araya gelen Kayıcı, Türkiye ve dünyanın zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Bu yıl Antalya'da düzenlecek olan Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nı Kovid-19 nedeniyle iptal etmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Kayıcı, "Bizim için öncelik sağlıktır ve devletimizin bize verdiği talimatlara uymaktır, biz de uyduk. Ama bizi sevindiren bir gelişme oldu. Bu yıl salgın nedeniyle iptal edilen Avrupa Kick Boks Şampiyonası, 2022 yılında yine Antalya'da yapılacak. Şampiyonaya tüm branşlarda milli takımlar olarak katılacağız." diye konuştu.

Federasyon olarak önümüzdeki dönem yapılacak tüm faaliyetlerle ilgili planlamaların hazır olduğunu aktaran Kayıcı, salgın sürecinin izin vermesi halinde bunları hayata geçireceklerini belirtti.

Kayıcı, kuşak sınavları ve antrenör eğitimlerinin salgın yönetmeliğine uygun olarak devam etttiğini söyledi.

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