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Rangers-Galatasaray maçını Letonyalı hakem Treimanis yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda Rangers ile yapacağı maçı Letonya Futbol Federasyonundan hakem Treimanis yönetecek.

Emrah Oktay   | 28.09.2020
Rangers-Galatasaray maçını Letonyalı hakem Treimanis yönetecek

İstanbul

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla yapacağı maçı Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Glasgow şehrindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

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