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PSG, Icardi'nin bonservisini aldı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Inter'den kiraladığı Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin bonservisini aldı.

Hüseyin Burak Demirer   | 31.05.2020
PSG, Icardi'nin bonservisini aldı

Ankara


PSG'den yapılan açıklamaya göre, Arjantinli milli futbolcu ile 2023-24 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Icardi'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İtalyan basını, transferin 50 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

27 yaşındaki Icardi, bu sezon 31 kez giydiği PSG formasıyla 20 gol kaydetti.

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