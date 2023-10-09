Dolar
27.70
Euro
29.24
Altın
1,845.37
ETH/USDT
1,589.50
BTC/USDT
27,459.00
BIST 100
8,343.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı futbolcuları Cenk Tosun ve Ertaç Özbir, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde açıklamalarda bulunuyor İsrail’in saldırı başlattığını duyurduğu Gazze‘den yayındayız
logo
Spor, Futbol

EURO 2032 ev sahipliği için Volkan Demirel ve Buffon da konuşma yapacak

2032 Avrupa Futbol Şampiyonasına (EURUO 2032) ortak ev sahipliği için yarın UEFA'ya sunum yapacak Türk ve İtalyan heyetlerinin futbol elçileri Volkan Demirel ve Gianluigi Buffon oldu.

Hilmi Sever  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
EURO 2032 ev sahipliği için Volkan Demirel ve Buffon da konuşma yapacak

Cenevre

İki milli kaleci Volkan Demirel ve Buffon, Türk ve İtalyan federasyonlarının yarın UEFA yönetim kuruluna yapacağı sunuma katılacak ve konuşma yapacaklar.

Bu akşam Cenevre'ye gelecek Volkan Demirel, Türk ve İtalyan heyetlerinin UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek hazırlık çalışmasına da katılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
Bakan Fidan'ın İsrail-Filistin'deki gerilim nedeniyle yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Terör örgütü DEAŞ'ın kanlı gar saldırısının üzerinden 8 yıl geçti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar" haberine ilişkin açıklama
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

EURO 2032 ev sahipliği için Volkan Demirel ve Buffon da konuşma yapacak

EURO 2032 ev sahipliği için Volkan Demirel ve Buffon da konuşma yapacak

Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dalic: Türkiye maçı kilit öneme sahip

EURO 2032 ev sahipliği için UEFA’da sunum yapacak TFF heyeti İsviçre’ye ulaştı

Fenerbahçe, deplasmanda kalesine duvar ördü

Fenerbahçe, deplasmanda kalesine duvar ördü
Mauro Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor

Mauro Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
İngiltere Premier Lig'de yeni lider Tottenham

İngiltere Premier Lig'de yeni lider Tottenham
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet