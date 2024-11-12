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A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı, Eren Dinkci ve Yasin Özcan kadroya dahil edildi.

Hilmi Sever  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 16 Kasım'da Galler ve 19 Kasım'da Karadağ ile oynayacağı maçlar için İstanbul'da toplanan ay-yıldızlıların aday kadrosunda değişikliğe gidildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi."

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