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Spor, Futbol

Süper Lig'den 11 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Emre Doğan  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
Süper Lig'den 11 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Kasımpaşa, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Göztepe, Konyaspor, Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Sivasspor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar'ın da sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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