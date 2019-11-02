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Paris Masters'ta finalin ismi Djokovic-Shapovalov

Paris Masters Tenis Turnuvası'nın tek erkekler yarı finalinde Rafael Nadal'ın ısınma sırasında sakatlanıp çekilmesi sonucu Denis Shapovalov, finalde Novak Djokovic'in rakibi oldu.

Berad Büyük   | 02.11.2019
Paris Masters'ta finalin ismi Djokovic-Shapovalov

İstanbul

Fransa'da düzenlenen sert kort turnuvası Paris Masters'ta yarı final karşılaşması öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan İspanyol tenisçi Nadal, maça çıkmama kararı aldı.

Bu karar sonucu 20 yaşındaki İsrailli tenisçi Denis Shapovalov, finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Novak Djokovic ile Denis Shapovalov arasındaki final karşılaşması, yarın TSİ 14.15'te oynanacak.

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