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Spor

Guidetti 5. kez dalya dedi

İtalyan başantrenör Guidetti, Mayıs 2008'den bu yana çalıştırdığı VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başında 500. maçına çıktı.

Emre Doğan   | 02.11.2019
Guidetti 5. kez dalya dedi

İstanbul

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, sarı-siyahlıların başında 500. maçına çıktı.

İtalyan çalıştırıcı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde VakıfBank'ın sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup ettiği 6. hafta müsabakasıyla 5. kez dalya dedi.

Mayıs 2008'de VakıfBank'ın başantrenörlüğüne getirilen Guidetti, sarı-siyahlı takımın başında çıktığı 500 maçta 425 galibiyet ve 75 mağlubiyet yaşadı. İtalyan başantrenör, sarı-siyahlı ekipte ulusal ve uluslararası toplam 18 şampiyonluk elde etti.

Aynı zamanda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yürüten 47 yaşındaki Guidetti, sarı-siyahlı kulübe yaptığı açıklamada, "Tabii ki 500 maç ve 11 yıl gerçekten çok. Gerçekten yorgun değilim. İnşallah daha çok şampiyonluk ve kupa gelecek. Öncelikle VakıfBank Kulübüne çok teşekkür ediyorum. Oyunculara ve teknik ekibe teşekkür ederim. 11 yıl benimle kolay değil. VakıfBank'ta 11 yıl ve 500 maç kolay çünkü burası normal bir kulüp değil. Bizim kulüp büyük bir aile. Her gün daha fazla motivasyon var. Çok şanslıyım. İnşallah 500 maç daha gelecek." ifadelerini kullandı.

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