Djokovic Paris Masters'ta finale yükseldi
Paris Masters Tenis Turnuvası'nın tek erkekler yarı finalinde Bulgar Grigor Dimitrov'u 2-0 mağlup eden Sırp Novak Djokovic, adını finale yazdırdı.
İstanbul
Fransa'da düzenlenen sert kort turnuvası Paris Masters'ta 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, dünya 27 numarası Bulgar Dimitrov ile karşılaştı.
Geçen yılın da finalisti olan ve turnuvayı 3 kez kazanan Djokovic, 1 saat 38 dakika süren yarı final mücadelesinde rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.
Djokovic, Denis Shapovalov ile Rafael Nadal arasındaki yarı final karşılaşmasının galibiyle yarın final maçına çıkacak.
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