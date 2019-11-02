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Manchester United deplasmanda yenildi

İngiltere Premier Lig'in 11. hafta açılış maçında Manchester United, deplasmanda Bournemouth'a 1-0 yenildi.

Berad Büyük   | 02.11.2019
Manchester United deplasmanda yenildi

İstanbul

Manchester ekibi, Vitality Stadı'nda Bournemouth'un konuğu oldu.

Ev sahibi takım, Joshua King'in 45. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Bournemouth puanını 16'ya çıkarırken, Manchester United 13 puanda kaldı.



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