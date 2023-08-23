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Para halterci Abdullah Kayapınar, dünya üçüncüsü oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Abdullah Kayapınar, bronz madalya elde etti.

Halil İbrahim Avşar  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Para halterci Abdullah Kayapınar, dünya üçüncüsü oldu

Ankara

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Dubai'de yapılan şampiyonanın ilk gününde erkekler 49 kiloda yarışan Abdullah Kayapınar, 173 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı.

Aynı kiloda mücadele eden diğer milli sporcu Muhammet Kaan Aktürk ise sakatlık nedeniyle müsabakadan çekildi.

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