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Spor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı bronz madalya kazandı

VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.

Yunus Kaymaz   | 08.12.2019
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı bronz madalya kazandı

İstanbul

VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.

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