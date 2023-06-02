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Spor

Milli güreşçiler, Kırgizistan'da 3 madalya daha kazandı

Milli güreşçiler, Kırgızistan'da düzenlenen Uulu Kozhomkul/Raatbek Sanatbaev Ranking Serisi'nin ikinci gününde 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.

Erkan Tiryaki  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Milli güreşçiler, Kırgizistan'da 3 madalya daha kazandı

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek'te gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

Grekoromen stil 82 kiloda Alperen Berber gümüş, 77 kiloda ise Yüksel Sarıçiçek bronz madalya elde etti. Kadınlar 68 kiloda da Nesrin Baş, bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonun ilk gününde 3 bronz madalya kazanan Türkiye'nin madalya sayısı da 6'ya yükseldi.

Uulu Kozhomkul/Raatbek Sanatbaev Ranking Serisi'nde yarın kadınlar ve serbest stil müsabakalar yapılacak.

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