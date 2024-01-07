Dolar
29.84
Euro
32.70
Altın
2,045.15
ETH/USDT
2,246.30
BTC/USDT
44,172.00
BIST 100
7,628.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Panathinaikos, Fatih Terim yönetimindeki 2. maçını da kazandı

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile çıktığı ikinci maçta Panaitolikos'u 2-1 mağlup etti.

Fatih Erel  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
Panathinaikos, Fatih Terim yönetimindeki 2. maçını da kazandı Fotoğraf: Panagiotis Moschandreou/AA

İstanbul

Ligin 17. haftasında Panaitolikos'u konuk eden Panathinaikos'a galibiyeti, 51 ve 89. dakikalarda Andraz Sporar'ın golleri getirdi.

Panaitolikos'ta Levan Shengelia, 90+2'de bulduğu gol ile farkı bire indirse de başka gol olmayınca Panathinaikos, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, 2. maçını da kazandı. Bu galibiyetle Panathinaikos, puanını 40'a yükselterek maç fazlasıyla 38 puanlı PAOK'un önünde liderlik koltuğuna otururken, 14 puanlı Panaitolikos ise 11. sırada kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB Başkan adayı Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile bir araya geldi
İBB Başkan adayı Kurum: Çok yakında müjdelerimizi sevgili İstanbullulara vereceğiz
Ankara'da 26 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Bursa'da fırtına ve sağanak etkili oldu
Bodrum'da fırtına ve sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Fenerbahçe haftayı averajla lider bitirdi

Fenerbahçe haftayı averajla lider bitirdi

Galatasaray, Konyaspor'u 3-0'la geçti, zirvede puan puana yarışı sürdürdü

Panathinaikos, Fatih Terim yönetimindeki 2. maçını da kazandı

Serie A'da Milan, Empoli'yi 3-0 yendi

Serie A'da Milan, Empoli'yi 3-0 yendi
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekizli Fernando Santos oldu

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekizli Fernando Santos oldu
Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında farklı kazandı

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında farklı kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet