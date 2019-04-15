Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.56
Dolar
5.80
BIST 100
95,191.67
Altın
1,287.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Ozan Kabak Bundesliga'da 'Ayın çaylağı' oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, ligde mart ayının en iyi genç oyuncusu seçildi.

Hüseyin Burak Demirer   | 15.04.2019
Ozan Kabak Bundesliga'da 'Ayın çaylağı' oldu

Ankara

Bundesliga'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Ozan Kabak, Hertha Berlin'den Marko Grujic ve Eintracht Frankfurt'tan Almamy Toure'nin önünde, "Ayın çaylağı" oldu.

19 yaşındaki Ozan, ligde Stuttgart formasını giydiği 4 maçta 2 gol atmasının yanı sıra, yüzde 78 pas isabetiyle oynadı ve girdiği ikili mücadelelerin yüzde 60,7'sini kazandı.

Stuttgart, Ozan'ı ara transfer döneminde 11 milyon avro karşılığında Galatasaray'dan transfer etmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Birliği'nin Libya çıkmazı
GÖRÜŞ - 'Büyük Amerika'nın saadet zinciri müttefikleri için pranga: F-35
Sudan ve Cezayir örnekleri: Arap dünyasında değişim talebi sürüyor
Türkiye’nin NATO müttefikleri nasıl S-400 ‘reklamı’ yaptı?
Sudan’da 'yumuşak geçiş' darbesi

Benzer haberler

Fenerbahçe'den Galatasaray'a mahkeme yanıtı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a mahkeme yanıtı

FIFA'dan eski Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Marin'e ömür boyu men

Trabzonspor'dan üyelik aidatı açıklaması

Futbolseverler derbide gole hasret kaldı

Futbolseverler derbide gole hasret kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
Enes Ünal'ın golü galibiyete yetmedi

Enes Ünal'ın golü galibiyete yetmedi