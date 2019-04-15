Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de haftanın son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi.
Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, 61 puanla liderliğini sürdürdü. Haftanın derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan ikinci sıradaki Galatasaray, liderle puan farkını 5'e düşürdü. Fenerbahçe ise 14. sıraya geriledi.
Haftanın sonuçları
Süper Lig'de 28. haftanın sonuçları şöyle:
Bursaspor-Trabzonspor: 0-1
Çaykur Rizespor-Göztepe: 1-0
Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 2-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü: 0-2
Antalyaspor-Kasımpaşa: 1-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: 2-1
29. haftanın programı
19 Nisan Cuma:
20.30 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20 Nisan Cumartesi:
16.00 Akhisarspor-Antalyaspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park)
19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom)
21 Nisan Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
22 Nisan Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.