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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta kapanış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Akhisarspor'u 2-1 yendi. Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a 2-1 yenilmesine rağmen liderliğini sürdürdü.

Ercan Doğan   | 15.04.2019
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de haftanın son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi.

Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, 61 puanla liderliğini sürdürdü. Haftanın derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan ikinci sıradaki Galatasaray, liderle puan farkını 5'e düşürdü. Fenerbahçe ise 14. sıraya geriledi.

Haftanın sonuçları

Süper Lig'de 28. haftanın sonuçları şöyle:

Bursaspor-Trabzonspor: 0-1

Çaykur Rizespor-Göztepe: 1-0

Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 2-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü: 0-2

Antalyaspor-Kasımpaşa: 1-0

Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: 2-1

29. haftanın programı

19 Nisan Cuma:

20.30 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20 Nisan Cumartesi:

16.00 Akhisarspor-Antalyaspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park)

19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)

19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom)

21 Nisan Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)

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