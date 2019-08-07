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Öncü kardeşler Avusturya'da piste çıkacak

Milli motosikletçiler Can ve Deniz Öncü kardeşler, hafta sonunda Moto3 Dünya Şampiyonası’nın Avusturya ayağında mücadele edecek.

Ömer Hakan Kibar   | 07.08.2019
Öncü kardeşler Avusturya'da piste çıkacak

Ankara

Milli motosikletçiler Can ve Deniz Öncü kardeşler, hafta sonunda Moto3 Dünya Şampiyonası’nın Avusturya ayağında mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 11. ayağı 9-11 Ağustos tarihlerinde 4 bin 300 metrelik Red Bull Ring pistinde yapılacak.

KTM Ajo Takımı ile şampiyonada sahne alacak Türk sporcular, 9 Ağustos Cuma günü serbest antrenmanlara, 10 Ağustos Cumartesi günü de sıralama yarışlarına katılacak.

23 tur üzerinden koşulacak final yarışı ise 11 Ağustos Pazar günü TSİ 12.00’de başlayacak.


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