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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avusturya'da "İsrail'in Gazze'ye yönelik işgali durdurulsun" gösterisi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik işgalinin sonlandırılması için geniş katılımlı yürüyüş düzenlendi.

Aşkın Kıyağan  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Avusturya'da "İsrail'in Gazze'ye yönelik işgali durdurulsun" gösterisi Fotoğraf: Aşkın Kıyağan/AA

Viyana

Başkentin önemli noktalarından Mariahilfer Strasse’de toplanan göstericiler, "Gazze’de soykırıma hayır", "İşgal durdurulsun", "Gazze’yi yaşat" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride, Gazze’de öldürülen sivil ve çocuklara dikkati çekmek için bazı göstericiler kefen giyerken, bazıları da çocuk tabutları ve içi doldurulmuş kefenler taşıdı.

Gösteriye katılan soyadını açıklamak istemeyen Avusturyalı Nascha, bir anne olarak gösteriye katıldığını, Gazze’de yaşananların katlanılmaz olduğunu ifade etti.

Nascha, "Benim çocuklarım var ve onların barış içinde yaşayabiliyor olduklarının gerçekten farkında olmadıklarını görüyorum. Dünyadaki gerçekleri görebiliyorum. (Gazze’de) Annelerin, çocukların, babaların nelere dayanması gerektiğini görüyorum ve bu beni derinden etkiliyor." diye konuştu.

Aktivist Medina Altagic, Gazze’deki Filistinlilere desteklerini göstermek üzere burada olduğunu ifade ederek, haftalardır Filistinlilerin Gazze’de katledildiğini, vicdan sahibi herkesin dayanışma içinde olduğunu göstermek için sokaklara çıkması gerektiğini vurguladı.

"İsrail apartheid devleti"

Altagic, "İsrail’in insanların özgürlüğü için var olan bir ülke olmadığını biliyoruz, İsrail, Yahudilerin özgürlüğünü dahi sağlayan bir ülke değil. O bir apartheid devleti, bir zamanlar Güney Afrika’da olduğu gibi bir apartheid devleti. Böyle bir apartheid devleti istemiyoruz, Filistin halkı için özgürlük istiyoruz. Gazze ve Batı Şeria’daki kardeşlerimiz için özgürlük istiyoruz." görüşünü paylaştı.

Aktivist Michael Pröbsting, "Şu an İsrail ordusu, Gazze’deki kardeşlerimizi öldürüyor ve katlediyor. Kahrolsun İsrail’in devlet terörü demek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Pröbsting, Filistin halkı ve Yahudilerin birlikte yaşayacağı özgür Filistin’in yeniden kurulmasıyla şiddetin son bulacağını söyledi.

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