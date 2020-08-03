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Dünya

Avusturya'da İsrail ve ABD protesto edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen gösteride, İsrail'in Filistinlilere karşı hukuk dışı eylemleri ve ABD'nin bu ülkeye verdiği destek protesto edildi.

Aşkın Kıyağan   | 03.08.2020
Avusturya'da İsrail ve ABD protesto edildi Fotoğraf: Aşkın Kıyağan/AA

Viyana

ABD'nin Viyana Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, "Filistin topraklarının işgaline hayır", "Avusturya, İsrail ve ABD emperyalizmini desteklememeli" ve "İsrail’e boykot, işgale hayır" yazılı pankartlar açtı.

Burada yapılan konuşmalarda İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri ilhak planına tepki gösterilerek, bölgede huzurun hakim kılınabilmesi için 1967 anlaşması doğrultusunda iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

"İsrail'le iş birliğine hayır"

Konuşmacılar, özellikle Avusturya ve Almanya'nın İsrail ile siber alanda gerçekleştireceği askeri iş birliği ve İsrail’den tedarik edilmek istenen güvenlik sistemlerinin durdurulması çağrısında bulundu.

Gösteride konuşan Katolik Papaz Franz Sieder, din adamı olarak barışın hayat bulabilmesi için mazlumun yanında yer alması gerektiğini belirterek, İsrail-Filistin sorununda mazlum tarafın Filistinliler olduğunu söyledi.

"Avusturya'da iktidar tamamen İsrail yanlısı" 

Sieder, soğuk savaş döneminde Avusturya'nın tarafsızlık ilkesini benimseyerek hareket ettiğini ancak Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un bu tarafsızlık prensibine aykırı davranarak tamamen İsrail yanlısı politikalar geliştirdiğini anlattı.

Nazilerin Yahudilere İkinci Dünya Savaşı sırasında uyguladığı soykırımın dünya tarihinin en büyük insanlık suçlarından biri olduğunu hatırlatan Sieder, "Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımın üzerimizde oluşturduğu baskı nedeniyle, bugün İsrail’in Filistinlilere uyguladığı hukuk dışı uygulamalara sessiz kalmamalıyız." diye konuştu.

Papaz Sieder, "İsrail’in uluslararası hukuka aykırı eylemlerini eleştirdiğim için kimse bana antisemitik damgasını vuramaz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yürüyüşe geçen göstericiler, şehrin önemli caddelerini trafiğe kapatarak, İsrail'le yapılması planlanan siber tatbikata tepki göstermek amacıyla şehrin eski askeri yerleşkelerinden Stift Garnizonuna kadar yürüdü.


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