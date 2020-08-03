Euro
8.21
Dolar
6.96
BIST 100
1,126.90
Altın
1,977.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hedasi Barajı krizinin tarafları müzakerelere yeniden başladı

Etiyopya, Mısır ve Sudanlı bakanların katılımıyla, Afrika Birliği ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin gözetiminde Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi için müzakereler yeniden başladı.

Ekip   | 03.08.2020
Hedasi Barajı krizinin tarafları müzakerelere yeniden başladı

Hartum

Sudan Resmi Haber Ajansına (SUNA) göre, Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Prof. Yasir Abbas, toplantının açılış konuşmasında, üç ülke arasında anlaşmaya varılmadan önce yapılacak tek taraflı eylemin, Mavi Nil'in kıyıları üzerindeki çevresel ve sosyal açıdan olumsuz etkisi olacağını vurguladı.

Abbas, devletler arasında anlaşmanın gerekliliğini belirterek, "Taraflar, teknik ve yasal olarak uzman düzeyinde müzakereleri sürdürmeyi kabul ettiler. Mevcut müzakereler süreçte belirleyici olmalı." dedi.

Toplantıda, üç ülke arasındaki müzakerelerin, 6 Ağustos 2020 Perşembe günü bakanlık düzeyinde devam etmesi kararı alındı.

Etiyopya'nın Nil Nehri'nin ana kolu Mavi Nil üzerinde inşasını sürdürdüğü ve bu ülke ile Mısır ve Sudan arasında krize neden olan Hedasi Barajı'nın dolumu ve işletilmesi konusunda tıkanan müzakerelerde taraflar, görüşmeleri sürdürme kararı almıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alman Paul-Ehrlich Enstitüsü Kovid-19 aşısının geliştirmesi konusunda umutlu
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 166'ya yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 158 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 261 bini geçti

Benzer haberler

Hedasi Barajı krizinin tarafları müzakerelere yeniden başladı

Hedasi Barajı krizinin tarafları müzakerelere yeniden başladı

TDV, Etiyopya ve Nijerya'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı

Mavi Nil sorunu Türkiye-Etiyopya stratejik ortaklığını güçlendirir mi?

Hedasi Barajı krizinde kazanan taraf Etiyopya mı olacak?

Hedasi Barajı krizinde kazanan taraf Etiyopya mı olacak?
Hedasi Barajı krizinin tarafları müzakerelere yeniden dönme kararı aldı

Hedasi Barajı krizinin tarafları müzakerelere yeniden dönme kararı aldı
Türkiye sevdalısı Sudanlı baba ilk çocuğuna 'Erdoğan' adını verdi

Türkiye sevdalısı Sudanlı baba ilk çocuğuna 'Erdoğan' adını verdi