Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 294'e yükseldi
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 294'e çıktı.
Paris
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Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 556 artışla 218 bin 12'ye yükseldi.
Son 3 günde hastanelerde 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 294 oldu.
Kovid-19 nedeniyle 384'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 198 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 82 bin 166'ya çıktı.
Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı artarken, Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunuda uyarıda bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.