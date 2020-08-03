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Dünya

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 294'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 294'e çıktı.

Yusuf Özcan   | 03.08.2020
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 294'e yükseldi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 556 artışla 218 bin 12'ye yükseldi.

Son 3 günde hastanelerde 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 294 oldu.

Kovid-19 nedeniyle 384'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 198 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 82 bin 166'ya çıktı.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı artarken, Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunuda uyarıda bulunuldu. 

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