İsrail'de son 24 saatte 7 bin 737 Kovid-19 vakası tespit edildi
Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede 2 milyon 768 bin 202 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 377 bin 803 kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Kudüs
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Karantina ve aşılamaya rağmen günlük vaka sayılarının yüksek seyrettiği İsrail'de 7 bin 737 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20 hastanın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 4 bin 513'e çıktı.
Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 7 bin 737 artışla 617 bin 168'e yükseldi.
Hastalardan 1141'inin durumunun ağır olduğu, 535 bin 947 kişinin de iyileştiği kaydedildi.
4 milyon dozdan fazla aşı yapıldı
Öte yandan ülkede 2 milyon 768 bin 202 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 377 bin 803 kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle 27 Aralık 2020'de üçüncü kez karantina ilan etmişti.
Vaka sayalarındaki artış nedeniyle İsrail, 8 Ocak'tan itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.
Bu kapsamda 21 Ocak'ta sona ermesi planlanan karantina ay sonuna kadar uzatılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.