Euro
8.95
Dolar
7.39
BIST 100
1,496.06
Altın
1,841.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe, Mesut Özil için imza töreni düzenliyor
logo
Koronavirüs

İsrail'de son 24 saatte 7 bin 737 Kovid-19 vakası tespit edildi

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede 2 milyon 768 bin 202 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 377 bin 803 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Mustafa Deveci   | 27.01.2021
İsrail'de son 24 saatte 7 bin 737 Kovid-19 vakası tespit edildi

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Karantina ve aşılamaya rağmen günlük vaka sayılarının yüksek seyrettiği İsrail'de 7 bin 737 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20 hastanın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 4 bin 513'e çıktı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 7 bin 737 artışla 617 bin 168'e yükseldi.

Hastalardan 1141'inin durumunun ağır olduğu, 535 bin 947 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

4 milyon dozdan fazla aşı yapıldı

Öte yandan ülkede 2 milyon 768 bin 202 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 377 bin 803 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle 27 Aralık 2020'de üçüncü kez karantina ilan etmişti.

Vaka sayalarındaki artış nedeniyle İsrail, 8 Ocak'tan itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.

Bu kapsamda 21 Ocak'ta sona ermesi planlanan karantina ay sonuna kadar uzatılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de son 24 saatte 7 bin 737 Kovid-19 vakası tespit edildi
Bosna Hersek'te Kovid-19 aşısının hala tedarik edilmemesi halkı endişelendiriyor
Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Kovid-19 aşılarını 'acil kullanım listesi' için değerlendirmeye aldı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bini geçti

Benzer haberler

İsrail'de son 24 saatte 7 bin 737 Kovid-19 vakası tespit edildi

İsrail'de son 24 saatte 7 bin 737 Kovid-19 vakası tespit edildi

Bosna Hersek'te Kovid-19 aşısının hala tedarik edilmemesi halkı endişelendiriyor

İsrail güçleri, Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te 21 Filistinliyi gözaltına aldı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bini geçti

Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bini geçti
AB ile AstraZeneca arasındaki anlaşmazlık büyüyor

AB ile AstraZeneca arasındaki anlaşmazlık büyüyor