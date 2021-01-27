Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu geçti
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının 13. gününde, aşı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu aştı.
Ankara
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Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre, aşı yapılan kişi sayısı 1,5 milyonu geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.