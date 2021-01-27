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Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu geçti

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının 13. gününde, aşı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu aştı.

Kemal Karadağ   | 27.01.2021
Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre, aşı yapılan kişi sayısı 1,5 milyonu geçti.

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