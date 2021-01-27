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Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bini geçti

Afrika'da hastalardan 87 bin 70'i hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 962 bin 491'e ulaştı.

Tufan Aktaş   | 27.01.2021
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bini geçti

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87 bin 70'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 492 bin 390'a çıktı.

Afrika'da hastalardan 87 bin 70'i hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 962 bin 491'e ulaştı.

Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.

İki ülke toplu aşılamaya başladı

Sahra Altı Afrika'da toplu aşılamaya başlayan ülkeler, Seyşeller ve Morityus oldu.

Afrika Birliği (AfB), kıta ülkelerine dağıtılması için farklı aşı firmalarından 270 milyon doz aşı satın alırken, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) girişimi kapsamında kıtaya bu yıl 700 milyon aşı gelmesi planlanıyor.

Kitlesel bağışıklığın elde edilebilmesi için kıtada 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ının aşılanması hedefleniyor.

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