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Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4'üncü etabı Ankara'da başladı

Türkiye'de ilk kez beşli branşta organize edilen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4'üncü etap yarışları Ankara'da başladı. Organizasyona 30 ülkeden 136 sporcu katılıyor.

Musa Samur   | 07.06.2022
Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4'üncü etabı Ankara'da başladı Fotoğraf: Ömer Taha Çetin - AA

Ankara

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu ve UIPM iş birliği ile düzenlenen organizasyonun ilk gününde Sait Zarifoğlu Spor Tesisi'nde eskrim sıralama müsabakaları, Ankara Atlı Spor Kulübü'nde ise yüzme-laser run kategorisi mücadeleleri yapılacak.

Türkiye organizasyonda 12 kadın, 12 erkek 24 sporcuyla mücadele ediyor.

30 ülkeden 136 sporcu katıldığı organizasyon, 12 Haziran Pazar günü sona erecek.


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