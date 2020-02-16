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Milli güreşçi Soner Demirtaş Avrupa üçüncüsü oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 74 kiloda mücadele eden milli güreşçi Demirtaş, üçüncülük maçında Macar rakibi Kuramagomedov’u 5-0 yenerek bronz madalya kazandı.

Barış Seçkin   | 16.02.2020
Milli güreşçi Soner Demirtaş Avrupa üçüncüsü oldu Fotoğraf: Barış Seçkin/AA

Roma

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nın yedinci ve son gününde, erkekler serbest stilde repesaj ve final müsabakaları yapıldı. 

Serbest stil 74 kiloda mücadele eden milli güreşçi Soner Demirtaş, son günün gündüz bölümünde ilk repesaj müsabakasında, Azerbaycanlı rakibi Khadzhimurad Gadzhiyev’in sakatlığı sebebiyle çıkmaması sebebiyle hükmen yendi.

Soner, ikinci repesaj müsabakasında da Moldovalı Valentin Borazin’i 11-0 sayı tuşuyla yenerek, bronz müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Milli güreşçi, şampiyonanın akşam bölümünde üçüncülük maçında Macar rakibi Murad Kuramagomedov ile karşılaştı. Macar rakibini, 5-0 mağlup eden Soner, bronz madalya kazandı ve Avrupa üçüncüsü olarak şampiyonayı tamamladı.

Soner'in bronz madalyası, A Milli Takım’ın serbest stildeki 2. bronzu, toplamda 3. madalyası oldu.

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