Milli güreşçi Süleyman Atlı, Avrupa ikincisi oldu

Roma
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kilo finalinde mindere çıkan Süleyman Atlı, Rus rakibi Azamat Tuskaev'e 3-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun altıncı gününe, erkekler serbest stilde eleme ve final müsabakalarıyla devam edildi.
Şampiyonaya unvanını korumak için gelen Süleyman Atlı, 57 kilo finalinde Rus Azamat Tuskaev ile karşılaştı. Tuskaev’e 3-1 yenilen milli güreşçi, gümüş madalya aldı.
Süleyman Atlı’nın madalyası, Türk Milli Takımı’nın bu şampiyonada serbest stilde kazandığı ilk madalya oldu.
Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Zagreb'de bronz madalya kazandı
Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Avrupa Yıldızlar Turnuvası'nın 14 yaş altı kızlar epe kategorisinde bronz madalya aldı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dalya Kıyıcı, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen turnuvayı 3. sırada bitirdi.
Aynı kategoride mücadele eden İpek Gürsu ise turnuvayı altıncı sırada tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.