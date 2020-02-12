Milli güreşçilerden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üç madalya
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal Avrupa ikincisi, grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can, grekoromen stil 97 kiloda Cenk İldem Avrupa üçüncüsü olurken, son 4 yılın Avrupa şampiyonu Yasemin Adar adını finale yazdırdı.
Roma,İstanbul
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kilo finalinde milli güreşçi Kerem Kamal, Gevorg Gharibyan'a yüksek puan avantajıyla kaybederek, Avrupa ikincisi oldu.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününe, erkekler grekoromen stilde final ve üçüncülük müsabakalarıyla devam edildi.
Grekoromen stilde 60 kiloda mücadele eden milli güreşçi Kerem Kamal, Ermeni rakibiyle final mücadelesine çıktı.
Milli güreşçi, Ermeni rakibiyle normal süresi 5-5 biten maçı, yüksek puan avantajının rakibinde olması sebebiyle final mücadelesini kaybederek gümüş madalya aldı.
Kerem Kamal, Türkiye'ye 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki ilk madalyasını getirdi.
Milli güreşçi Selçuk Can Avrupa üçüncüsü oldu
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda üçüncülük maçına çıkan milli güreşçi Selçuk Can da Hırvat rakibi Dominik Etlinger'i 7-5 yenerek, Avrupa üçüncüsü oldu.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününe, erkekler grekoromen stilde final ve üçüncülük müsabakalarıyla devam edildi.
Grekoromen stilde 72 kiloda mücadele eden milli güreşçi Selçuk, Hırvat rakibiyle bronz madalya mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Hırvat rakibini 7-5 yenen Selçuk Can, Avrupa üçüncüsü oldu.
Selçuk'un madalyasıyla Türk Milli Takımı, 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki ikinci madalyasına ulaştı.
Milli güreşçi Cenk İldem bronz madalya kazandı
Şampiyonada grekoromen stil 97 kiloda da milli güreşçi Cenk İldem, Finlandiyalı rakibi Matti Elias Kuosnanen'i 3-3 biten maçta son sayı avantajıyla yenerek, bronz madalyanın sahibi oldu.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününe, erkekler grekoromen stilde final ve üçüncülük müsabakalarıyla devam edildi.
Grekoromen stilde 97 kiloda mücadele eden milli güreşçi Cenk, Finlandiyalı rakibiyle üçüncülük maçına çıktı.
Cenk, Finlandiyalı rakibi Kuosnanen'i normal süresi 3-3 biten maçta son sayı avantajıyla mağlup ederek, Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.
Milli güreşçi, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 gün önce Masal Sare ismini verdikleri bir bebeği olduğunu, bu madalyayı da ona adadığını belirtti.
Bakan Kasapoğlu, Kerem Kamal, Selçuk Can ve Cenk İldem'i tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan Kerem Kamal, Selçuk Can ve Cenk İldem'i tebrik etti
Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonada 60 kiloda finalde Ermeni rakibi Gevorg Gharibyan'a yenilerek gümüş madalyada kalan Kerem Kamal'ı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa ikincisi olan milli sporcumuzu kutluyorum. Ülkemize daha önce şampiyonluklar, sevinçler yaşatan milli sporcumuzun başarısını, gelecek organizasyonlarda sürdüreceğine olan inancım tamdır. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabartan milli sporcumuza teşekkür ediyor, bu kıymetli başarıda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum."
Kasapoğlu, şampiyonara bronz madalya kazanan milli sporcular Selçuk Can ve Cenk İldem'i de tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonada grekoromen stilde 72 kiloda Selçuk Can ve 97 kilo da Cenk İldem'i bronz madalya aldıkları için kutlayarak, şunları kaydetti:
"Ülkemizi temsil ederek bronz madalya kazanan Selçuk Can ile Cenk İldem'i tebrik ediyorum. Daha önce çeşitli şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran milli sporcularımız, bu kez de Avrupa Güreş Şampiyonası'nda aldıkları madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattı. Güreşçilerimiz her zaman olduğu gibi yüz akımız olmaya, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Uluslararası arenada alınan böylesi her başarının gelecek nesillere örnek olmasını temenni ediyor, bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum."
Yasemin Adar adını finale yazdırdı
Şampiyonanın 3. gününde mindere çıkan 76 kiloda yarışan son 4 yılın Avrupa şampiyonu Yasemin Adar, ilk turda Alman Alina Rotter Focken'i (5-4), çeyrek finalde Polonyalı Kamila Kulwicka'yı (12-0), yarı finalde de Fransız Pauline Denise Lecarpentier'yi (10-0) sayı tuşuyla yendi. Yasemin, bugün Rus Ekaterina Bukina ile altın madalya mücadelesi verecek.
59 kiloda Elif Yanık, çeyrek finalde 4-2 yenildiği Bulgar Bilyana Dudova'nın finale yükselmesi ve bu sıkletteki katılımcı sayısının az olması sayesinde bronz madalya maçına çıkacak. Milli güreşçi, 3'üncülük için Rus Liubov Ovcharova ile karşı karşıya gelecek.
50 kiloda Evin Demirhan, ilk turda Ukraynalı Oksana Livach'a 7-5, 55 kiloda Bediha Gün ise çeyrek finalde Ukraynalı Solomia Vynnyk'a 11-5 mağlup oldu. Evin ve Bediha, yenildikleri güreşçilerin finale yükselmesiyle repesaj hakkı elde etti. Evin, Julie Martine Sabatie (Fransa), Bediha ise Mariana Dragutan (Moldova) ile karşılaşacak.
68 kiloda mücadele eden Kadriye Aksoy ise organizasyona ilk turda veda etti.
Grekoromen stil 67 kiloda mindere çıkan Enes Başar da Litvanyalı Kristupas Sleiva ile yaptığı repesaj müsabakasını kaybetti.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 4. gününde bugün kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 50, 55, 59, 68 ve 76 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.