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Spor, Futbol

Fenerbahçe Ankara deplasmanında kaybetti

Süper Lig'in 22. haftasında yapılan maçta MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Musa Samur,Halil İbrahim Avşar   | 15.02.2020
Fenerbahçe Ankara deplasmanında kaybetti Fotoğraf: Esra Hacioğlu / AA

Ankara

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. MKE Ankaragücü oyuncuları Rodrigues Geouveia'nın attığı gol sonrası sevinç yaşadı. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'in 22. haftasında yapılan maçta MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. 

İlk yarı

Karşılaşmanın 3. dakikasında Ozan Tufan'ın MKE Ankaragücü kalesini karşıdan gören pozisyonda sert şutunda top, direğin üstünden auta gitti.

4. dakikada Kruse'nin sol çaprazdan sert şutunda topu, MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich yumruklarıyla uzaklaştırdı.

11. dakikada Lobjanidze'nin ceza alanının sağından yaptığı ortada Rodrigues'in kafa vuruşunda top, kale direğinin yanından auta çıktı.

13. dakikada Sedat Ağçay'ın pasında topla buluşan Michalak, kalesini terkeden Altay Bayındır'ın üzerinden topu kafayla aşırdı. Meşin yuvarlakla Fenerbahçe ceza alanında buluşan Lobjanidze, MKE Ankaragücü'nü 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

18. dakikada Ozan Tufan'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda yerden sert şutunda kaleci Friedrich'in çeldiği topu Alihan Kubalas uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında Tolga Cigerci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta gitti.

24. dakikada Lobjanidze'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Michalak'ın vuruşunda topu Altay Bayındır, ayaklarıyla uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

Karşılamanın ikinci yarısının ilk 20 dakikalık bölümünde iki takım da pozisyon üretemedi. MKE Ankaragücü, oyunu kendi yarı alanında kabul ederek hızlı ataklarla sonuca gitmeye çalıştı. Konuk ekip ise kanatlardan getirdiği topları Vedat Muric ve Kruse ile buluşturmayı başaramadı. 

İkinci devrenin ilk tehlikeli atağında MKE Ankaragücü, 75. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Faty'nin uzun pasında topla buluşan Michalak, Fenerbahçe ceza alanına kadar taşıdığı meşin yuvarlağı Rodrigues'e çıkardı. Rodrigues, kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert şutunda topu ağlara gönderdi: 2-0.

83. dakikada Vedat Muric'in kafayla indirdiği topla ceza alanında buluşan Mevlüt Erdinç'in dönerek vuruşunda topu kaleci Friedrich ayağıyla uzaklaştırdı.

Dk. 90+6 Kruse'nin soldan ortasında Serdar Aziz'in arka direkte gelişine vuruşunda Fenerbahçe farkı 1'e düşürdü: 2-1.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.

Bu arada, Fenerbahçe'de 85. dakikada sarı kart gören Gustavo, 23. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

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