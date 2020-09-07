Mbappe koronavirüse yakalandı
Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
İstanbul
Fransa Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA tarafından yapılan testlerde Kovid-19 tespit edilen Mbappe'nin milli takımdan kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen 21 yaşındaki oyuncunun kendini evinde karantinaya aldığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.