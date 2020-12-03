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Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi görüntü alan basın mensubunu darbetti

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi tarafından darbedilen basın mensubu hastaneye kaldırılırken, olaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Mustafa Bikeç   | 03.12.2020
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi görüntü alan basın mensubunu darbetti

Bursa

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiden biri, kendilerini görüntüleyen basın mensubuna saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Kibar Sokak'ta devriye gezen bekçiler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden S.S, M.Ö. ve Ö.Ç'yi evlerine gitmeleri konusunda uyardı. 

Uyarıya direnen 3 kişiden S.S. olay yerinde bulunan ve kısıtlamayı ihlal edenleri görüntüleyen basın mensubuna önce hakarette bulundu, ardından da "Ben eski boksörüm" diyerek gazeteciyi darbetti.

Yaralanan basın mensubu, olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

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