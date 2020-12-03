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Dünya, Koronavirüs

Meksika gelecek haftadan itibaren Kovid-19 aşısını uygulamaya başlayacak

Meksika, Pfizer-BioNtech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının gelecek haftadan itibaren ülkede uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

Sinan Doğan   | 03.12.2020
Meksika gelecek haftadan itibaren Kovid-19 aşısını uygulamaya başlayacak

Bolivar


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkedeki büyük hastaneler ve sağlık merkezleri önümüzdeki hafta itibarıyla Pfizer-BioNtech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının uygulama çalışmalarına başlayacak.

Aşı ilk olarak virüsle mücadelede en ön safta yer alan doktorlar ve hemşirelere yapılacak.

Meksika yönetimi ile ilaç şirketi Pfizer-BioNtech arasında ilk etapta 250 bin doz alımı ve toplamda 17 milyon doz olmak üzere sözleşme imzalandı.

Meksika 106 bin 765 ile dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 4'üncü ülke olurken, vaka sayısında ise 1 milyon 122 bin 362 ile 11'inci sırada yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, geçen ay Ulusal Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının Federal Sağlık Risklerine Karşı Koruma Komisyonu (COFEPRIS) tarafından onaylandığı taktirde aralıkta aşılama sürecine başlamayı hedeflediklerini açıklamıştı.

Ülkeye ilk aşı sevkiyatı 30 Ekim'de gelmiş ve Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Oaxaca ve Guerrero eyaletlerinde sağlık merkezlerine teslim edilmişti.

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