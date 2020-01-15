Magnus Carlsen satranç tarihine geçti
Norveçli satranççı Büyük Usta Magnus Carlsen, yenilmezlik serisini 111 karşılaşmaya çıkararak dünya rekoru kırdı.
Ankara
Hollanda'nın Wijk aan Zee kasabasında düzenlenen Tata Steel Turnuvası'nın 4. turunda Jorden van Foreest ile berabere kalan 29 yaşındaki Norveçli satranççı Büyük Usta Magnus Carlsen, satranç tarihine geçti.
Uluslararası Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yenilmezlik serisini 111 maça çıkaran son dünya şampiyonu, Rus Sergei Tiviakov'un 2005'ten bu yana elinde tuttuğu dünya rekorunun yeni sahibi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.