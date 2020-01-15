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Magnus Carlsen satranç tarihine geçti

Norveçli satranççı Büyük Usta Magnus Carlsen, yenilmezlik serisini 111 karşılaşmaya çıkararak dünya rekoru kırdı.

Hüseyin Burak Demirer   | 15.01.2020
Magnus Carlsen satranç tarihine geçti

Ankara

Hollanda'nın Wijk aan Zee kasabasında düzenlenen Tata Steel Turnuvası'nın 4. turunda Jorden van Foreest ile berabere kalan 29 yaşındaki Norveçli satranççı Büyük Usta Magnus Carlsen, satranç tarihine geçti.

Uluslararası Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yenilmezlik serisini 111 maça çıkaran son dünya şampiyonu, Rus Sergei Tiviakov'un 2005'ten bu yana elinde tuttuğu dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

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