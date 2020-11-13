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Spor

Satrançta yeni normalin ilk yüz yüze şampiyonası Antalya'da başladı

Antalya'da başlayan Türkiye Satranç Şampiyonası'nda 10 usta sporcu hamle yapıyor.

Oktay Özden   | 13.11.2020
Satrançta yeni normalin ilk yüz yüze şampiyonası Antalya'da başladı

Antalya

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, organizasyon bu yıl eski Türkiye şampiyonu Hasan Ferit Boysan adına Kemer ilçesindeki bir otelde düzenleniyor. 

Yeni normalde federasyonun etkinlik takviminde yer alan ilk yüz yüze şampiyona olan turnuvanın açılışına, TSF Başkanı Gülkız Tulay ile birçok yetkili katıldı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tüm tedbirlerin alındığı şampiyona öncesinde sporculara, hakemlere ve görevlilere PCR testi uygulandı.

Fiziksel mesafe kuralına göre dizayn edilen turnuva salonunda gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin ardından masalara pleksiler takıldı. Sporculara, hakemlere ve görevlilere maske, dezenfektan ve siperlik dağıtıldı.

"Şampiyonların şampiyonası" olarak adlandırılan ve 21 Kasım'da sona erecek organizasyonda, Büyük Usta (GM) Vahap Şanal, Burak Fırat ve Kıvanç Haznedaroğlu, FIDE Ustası (FM) Ataberk Eren, Volkan Sevgi ve Emirhan Tarlabaşı, Uluslararası Usta (IM) Melih Yurtseven, Ekaterina Atalık, Cem Kaan Gökerkan ve Deniz Özen mücadele ediyor.

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